Во нападите на Хамас досега загинаа 250 Израелци, борбите продолжуваат (Галерија)

Израел и окупираните палестински територии се во најсериозната ескалација меѓу еврејската држава и исламистичката група Хамас до сега, откако ненадејниот палестински напад утрото на еврејскиот празник доведе до стотици смртни случаи, земање на десетици израелски заложници и предизвика стравувања од регионална ескалација.

Непроверените видеа објавени од Хамас, милитантната организација која ја презеде контролата врз Појасот Газа во 2007 година, ги прикажуваат заробените млади Израелци облеани во крв, нивните раце врзани зад грб и со очи широко исплашени додека битките меѓу фракцијата и израелските одбранбени сили (ИДФ ) продолжија да беснеат низ јужен Израел и во палестинската енклава во саботата.

Најмалку 250 луѓе во Израел загинаа, а најмалку 1.800 се повредени, според израелските власти. Црвената полумесечина соопшти дека 92 лица се повредени на Западниот Брег. На израелската телевизија, членовите на семејствата на загинатите и на десетици исчезнати луѓе кои Хамас ги зеде како заложници, плачеа од телефоните додека опишуваа како нивните домови и заедници биле нападнати додека семејствата спиеле.

Во појасот Газа, најмалку 232 лица загинаа, а 1.650 се повредени во одмаздничките израелски воздушни напади, што ја доведе во хаос медицинската инфраструктура во областа која веќе се распаѓа.

Безбедносната ситуација низ Газа, Ерусалим и Западниот Брег, нестабилна во најдобри времиња, постојано се влошува веќе година и пол. Но, никоја од двете страни не ги предвиде размерите и жестокоста на она што Хамас го нарече „Операција Ал Акса Потоп“, невидена морска, воздушна и копнена офанзива од страна на Хамас што отвори застрашувачко ново поглавје во деценискиот конфликт. Неуспехот на израелскиот безбедносен естаблишмент да го спречи нападот може да одекнува во наредните децении, на ист начин како војната во Јом Кипур, која започна пред 50 години оваа недела.

Портпаролот на израелската армија изјави дека борбите продолжуваат на 22 локации во јужен Израел околу 12 часа откако милитантите на Хамас извршија ненадеен напад од Појасот Газа.

Контраадмиралот Даниел Хагари, исто така, рече дека Израел напаѓа цели во Газа од воздух и дека копнените операции се неизбежни.

Хагари ги потврди тековните заложнички ситуации во градовите Офаким и Беери. Претходно, и израелската војска и Хамас потврдија дека некои Израелци биле заробени и земени како заложници.

Милитантите на Хамас истрелаа илјадници ракети и испратија десетици борци во израелските градови во близина на Газа во саботата.

Според израелската спасувачка служба, нова рунда ракети истрелани од милитантите од Газа извршија директни удари на повеќе локации во Израел, вклучително и во Тел Авив.

Dozens of missiles launched from the #GazaStrip are flying toward #TelAviv. pic.twitter.com/7lteQJZ1b2

— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023