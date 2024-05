Грузија врие, ЕУ спие (Видео)

ТБИЛИСИ, Грузија – Десетици илјади Грузијци излегоа на улиците во текот на изминатиот месец, многумина обвиткани во сини и златни знамиња на ЕУ, соочувајќи се со полицијата вооружена со штитови, палки и водени топови.

Толпи почнаа да се собираат пред зградата на парламентот во центарот на Тбилиси рано во средата, само еден ден откако безбедносните сили возвратија и ги приведоа демонстрантите кои протестираа против контроверзните планови на владата да ги означи невладините организации, медиумите и кампањските групи кои добиваат финансии од странство како „странски агенти“.

Критичарите велат дека нацрт-законот, кој беше усвоен од пратениците на неговото трето читање во вторникот, го отсликува законодавството од руски стил што го користеше Кремљ за да го замолчи несогласувањата и да ги таргетира активистите.

Со зголемувањето на тензиите, како дел од спорот што може да ги попречи надежите на јужнокавкаската земја еден ден да се приклучи на ЕУ, многумина стравуваат дека се оставени практично сами да се борат за европските вредности.Сепак, сега расте критиката поради неуспехот на ЕУ да најде консензус за построг став кон кризата.

„Со секој обид во Европа да се најде заеднички став, било да е тоа за Украина, Газа или Грузија, наоѓаме се помалку кохерентност“, рече литванскиот министер за надворешни работи Габриелиус Ландсбергис во интервју за ПОЛИТИКО за време на посетата на Грузија во средата.

„Постои пад на европската способност да презентира политичка позиција. Но, дали сум загрижен или изненаден? Не, навистина – ова е начинот на кој функционира Европа сега“.

„Срање“

ЕУ ги осуди плановите на владејачката партија Грузиски сон, предупредувајќи дека тие се „некомпатибилни“ со одлуката за доделување кандидатски статус на земјата донесена во декември. Сепак, нејзините пораки до владата се нарушени со очигледен недостаток на единство меѓу земјите-членки.

Откако законот беше усвоен и полицијата ги нападна демонстрантите во вторникот, Европската комисија не даде изјава речиси 24 часа, и покрај тоа што Вашингтон речиси веднаш навести дека може да ги санкционира врвните политичари доколку законот се донесе.

„Апсолутно е срамно што САД објавија силна изјава за тоа дека Грузија ги исполнува критериумите за пристап во ЕУ, а ние не можеме да кажеме ниту еден збор“, рече тогаш еден дипломат на ЕУ.

Once again, geo amd EU anthems are playing on Rustaveli as MFAs fro EU member states are on a stage right now. pic.twitter.com/bG9VahjBiS

— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) May 15, 2024