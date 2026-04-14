Во Италија: Ако вашето куче е болно, можете да земете боледување

Италија воведе мерка што е преседан во светот – грижата за сериозно болен миленик сега е официјално признаена како валидна причина за земање платен одмор.

Вработените можат да земат до три дена годишно, под услов да обезбедат ветеринарен сертификат во кој се наведува потребата од итна нега, а животното мора да биде микрочипирано и регистрирано.

Зад оваа навидум изненадувачка мерка стои долгорочен процес, чии темели беа поставени уште во 2017 година, со пресудата во познатиот случај „Кучола“.

Универзитетска библиотекарка од Рим зеде слободен ден за да се грижи за својот постар англиски сетер и се бореше за правото на платен одмор. Нејзините адвокати докажаа дека според италијанскиот закон, одбивањето помош на животно кое страда е кривично дело. Затоа, грижата за миленик не е само личен избор, туку и законска обврска.

Иако во многу домаќинства, не само во Италија, кучињата, мачките и другите домашни животни се рамноправни членови на семејството, во повеќето земји тие сè уште законски се сметаат за сопственост.

Одлуката на италијанскиот суд ја признава грижата за страдалните животни како сериозна човечка одговорност, а не само прашање на начин на живот.