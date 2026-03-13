Во Ирак се урна американски воен авион за полнење гориво, САД спроведуваат спасувачка операција

13/03/2026 07:51

Американски воен авион за полнење гориво вчера се урна во западен Ирак, во инцидент за кој Централната команда на САД соопшти дека учествувал и друг авион, но не бил резултат на непријателски или пријателски оган.

САД распоредија голем број авиони на Блискиот Исток за да учествуваат во операции против Иран.

Во соопштението, Централната команда на САД соопшти дека спроведува спасувачка операција откако се урна американскиот авион за полнење гориво KC-135. Другиот авион слетал безбедно.

„Инцидентот се случил во пријателски воздушен простор за време на операцијата „Епски бес“, се наведува во соопштението, користејќи го военото кодно име за американската операција против Иран.

Американски функционер, зборувајќи под услов да остане анонимен, рече дека и вториот авион вклучен во инцидентот бил исто така KC-135 и дека во оној што се урна имало шест припадници на војската.

Исламскиот отпор во Ирак, група вооружени фракции поддржани од Иран, ја презеде одговорноста за соборувањето на американскиот воен авион за полнење гориво. Групата во соопштението наведе дека го соборила авионот KC-135 „во одбрана на суверенитетот и воздушниот простор“.

Поврзани содржини

Макрон соопшти дека војник загинал во напад врз француските сили во Ирак
Сирени се огласија во воздухопловната база Инџирлик, во Турција, што ја користи НАТО
Трамп упати нова закана до Иран: Внимавајте што ќе се случи денеска
САД дозволија привремени купувања на руска нафта заглавена на море
Нетанјаху на првата прес-конференција од почетокот на војната: Израел ги „дроби“ Иран и Хезболах
И Мелони им се придружи на оние во Европа што ја критикуваат војната на Трамп во Иран
Дубаи е морничаво празен. За една недела исчезна целиот сјај
Унгарија и ги врати запленетите оклопни возила на Украина, но ги задржа парите и златото додека трае истрагата

Најчитани