Внукот на Џек Николсон уапсен за напад врз сопругата: Славниот дедо повеќе не се појавува во јавноста, еве што се случува

Шон Најт Николсон, внукот на легендарниот Џек Николсон, наводно е уапсен за семејно насилство. Според „Пејџ Сикс“, Шон бил уапсен на 5 август откако неговата сопруга го обвинила за напад. Тој бил приведен околу 17 часот и ослободен околу 22 часот со кауција од 50.000 долари. Шон треба да се појави на суд на 26 август.

Шон е син на најстарата ќерка на Џек, Џенифер, која актерот ја имал со поранешната сопруга Сандра Најт. Покрај него, Џек има уште пет деца. Тој има и син, Кејлеб Годард, со Сандра, ќерка, Хани, со Вини Хилман, ќерка, Лорејн, и син, Реј, со актерката Ребека Брусард, и ќерка, Теса, со поранешната партнерка Џенин Гурин. Тој никогаш јавно не ја признал својата најмлада ќерка, Теса.

Неговиот внук Шон се претставува на социјалните мрежи како музички продуцент и диџеј, а неколку пати е виден јавно со својот дедо. На Инстаграм се опиша себеси како „покровител на темните уметности“. Често објавува фотографии на кои го покажува својот мрачен, готски стил.

Легендарниот актер ретко се појавуваше јавно во последните години, а повеќе не глуми. Последен пат беше виден во февруари, на прославата по повод 50-годишнината од шоуто „Saturday Night Live“. Тоа беше неговото прво јавно појавување од 2023 година. Џек во тој момент седеше во публиката и накратко го најави Адам Сендлер, кој требаше да настапи. По кратката реченица, тој доби овации од публиката.

Пред прославата по повод годишнината од SNL, тој беше виден јавно само неколку пати, а неговите пријатели беа исклучително загрижени за него. Како што претходно им кажаа на странските медиуми, тие се плашеа дека неговиот начин на живот не е добар за неговото здравје, а исто така изјавија дека веќе некое време се однесувал како осамен волк.

„Џек е во контакт со одредени роднини, особено со Реј, неговиот штитеник, на кого е толку горд, но неговите денови за дружење се одамна минато“, рече изворот. Некои, исто така, истакнаа дека Џек живее многу слично на својот пријател Марлон Брандо, кој ги поминал последните години како осамен волк и починал во 2004 година.