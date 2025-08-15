ВМРО-ДПМНЕ и ЗНАМ се уште ги договараат заедничките кандидати за градоначаници

15/08/2025 13:01

ВМРО-ДПМНЕ продолжува со мерењата на рејтинзите за кандидатурите за престојните локални избори, а кандидатите за градоначалници за преостанатите општини каде што досега не се номинирани ќе бидат познати во првата недела од септември, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Според него, крајниот рок за доставување на кандидатурите е 13 септември.

Одговарајќи на новинарско прашање за соработката со коалицискиот партнер ЗНАМ за општините Центар и Куманово, Мицкоски истакна дека се мошне блиску до договор.

– Не би можел да кажам дека имаме конечен договор, но многу блиску сме до договор. Во таа насока мериме уште неколку општини, да видиме дали во тие општини кандидатот од ЗНАМ или кандидатите од ВМРО-ДПМНЕ имаат подобри перформанси кај граѓаните. Уште две-три општини се отприлика во фокусот на тие разговори. И убеден сум дека на крај ќе постигнеме договор за заедничка поддршка на кандидатите за градоначалници. Што се однесува до советничките листи, коалицијата што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ ќе си има свои листи, а политичката партија ЗНАМ ќе си има свои листи – додаде Мицкоски.

