Цеков ja напушта пратеничката група на ЗНАМ

30/04/2026 15:28

Пратеникот Миле Цеков ја напушта пратеничката група на ЗНАМ која е дел од владејачкото мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ и од денеска е независен пратеник, пренесе Тв 24.

Според информациите, тој вели дека во политиката влегол да ја смени политиката, а не себе си и дека е незадоволен од многу работи.

„По две години како дел од власта, сакам јасно да соопштам дека од овој момент ќе делувам како независен пратеник кој не е дел од власта. Станав пратеник пред две години за да се обидам да ги променам работите, да побарам одговорност за криминалот и корупцијата, да се борам за промена на системот, но и да покажам дека има место во политиката за чесни и работливи луѓе. Но, за жал, промените не се случуваат“ рече Цеков.
 
Не кажа конкретно дали власта ја менува со поддршка за опозицијата, но вели отворен е за соработка со сите кои ги делат неговите вредности.

Поврзани содржини

Мицкоски очекува од последни да станеме први во регионот во исполнувањето на реформите
Мицкоски рече дека луѓето отишле на Марс. Никој не слушнал за тоа
Мицкоски прати некои луѓе од СДСМ на лекарски преглед. Оттаму му одговорија дека зборува како „уличар“
Арбен Фетаи не е веќе во Владата, но изгледа уште зема плата како вицепремиер
Ќе ѝ се случи ли на Македонија судско цунами?
Тајванската епизода во Собранието ги стави под мраз економските врски со Кина
Нов пад на слободата на медиумите во Македонија, втора година по ред
И Таравари бара бришење на „албански терористи“ од спомен-плочата за загинатите кај Вејце

Најчитани