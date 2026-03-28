Владата очекува намалување на цената на бензините и мал раст на цената на дизелот

28/03/2026 15:02

Владата очекува во понеделник намалување на бензините и иста или за половина денар зголемена цена на дизелот. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека мерката за намалување на ДДВ ги дава очекуваните резултати.

Уверува дека Владата ја следи состојбата и доколку има потреба ќе ја продолжи мерката за уште две недели или ќе се намалат акцизите.
– Засега состојбата е стабилна и нема потреба од ограничувања. Намалувањето на ДДВ-то ја намали цената на горивата, изјави денеска Мицкоски.
Во понеделник, Регулаторната комисија за енергетика треба да ги објави новите цени на горивата откако минатиот понеделник одлучи цената на бензините да остане иста, а на дизелот да се качи за 3,5 денари за литар.
По случувањето на Блискиот Исток, не само домашните, туку и светските експерти предупредуваат дека не очекува тешка година како во однос на енергенсите, така и во однос на цените на храната кои се очекува да се зголемат по скокот на нафтата на светските берзи и поскапувањето на ѓубривата што се користат во земјоделството.

Снабдувањето со храна може да биде загрозено од војна на Блискиот Исток
Можно ограничено влијание од кризата кај дел од дестинациите од домашните аеродроми
Нафтата над 111 долари за барел
Комерцијална банка го одржа редовното Годишно собрание на акционери: Дивидендата 1.350 денари по акција
Војната на Блискиот Исток го прави бизнисот неизвесен: Странските инвеститори во земјава за најголемите ризици годинава
РКЕ годинава со повисок буџетот од шест отсто: Матичната собраниска комисија го усвои предлог-финансискиот план
Божиновска – Ју: Продолжува соработката со Светска банка во енергетиката
Ако продолжи растот на цената на нафтата, ќе се намалат акцизите и маржата, вели Мицкоски

