Вистинската вистина: Системот „Ѓавато“ не работи, Дојранското Езеро е драматично повлечено (Галерија)

Таквата состојба ги загрижува жителите на „Ѓољот“, како што го нарекуваат дојранчани Езерото, и не сакаат да помислат дека може да им се случи повторно еколошка катастрофа како таа од крајот на минатиот и почетокот на овој век кога повеќе години Дојран повеќе личеше на бара отколку на езеро.

Во ноември 2024, со соодветна владина помпа, беа ставени во функција три потопни пумпи со капацитет од 200 литри во секунда. На настаното присуствуваа вицепремиерот и министер за животна средина Изет Меџити и раководителот на системот Јован Попов. Но таа помпа траеше многу кратко, пумпите потоа беа исклучени. Затоа што треба да се поправаат, на многу места цевководот е оштетен, а има и многу диви приклучоци од земјоделците. Оттогаш, на системот „Ѓавато“ се заборави. Останаа само сликите од „пуштањето“ на трите пумпи и пригодните зборови со многу фалби.

Повеќе години државата крена раце од системот и не го одржуваше, затоа што природните водотеци и добрите врнежи го наполнија езерото, кое на многу места се излеваше на кејот.

Сега сликата е поинаква. На многу туристи им е и страв да влезат во езерото поради загаденоста во крајбрежниот дел, плашејќи се да не фатат некоја кожна болест.

Проблемот со водниот басен беше решен во 2002 година со пуштањето во употреба на хидросистемот „Спас за Дојранското Езеро“ со кој од бунарите во Ѓавато, богданско, се врши дотур на вода во Дојранското Езеро. Во последните три години системот не работеше. Надлежните велееа и велат дека освен неодржувањето на коритото на системот, проблем е високата потрошувачка на струја. Сигурна дека струјата чини скапо, но уште поскап е намалениот туристички прилив во градот Дојран и околината. Плус последиците за живиот и флората во езерото.

Функционарњето на овој систем за снабдување со вода е слика на односот на државата кон проектите што ги направила. И тоа многу успешни проекти. Ние како да не знаеме што да правиме со нив откако ќе ги пуштиме во употреба. На пумпите веројатно им треба репарирање, што е прилично струлчна работа, но за санирање на бетонските канали не е потребна некоја научна умешност. Само треба да се има волја, план и да се работи. А тоа го нема. Владата како да не ја интересира овој проблем, а во исто време стигнуваат многу фалби како се произведувало толку многу струја од обновливи извори, што немало каде да се складира. (Н.В.)