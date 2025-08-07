Вистинската вистина: Системот „Ѓавато“ не работи, Дојранското Езеро е драматично повлечено (Галерија)
Каналот со кој се снабдува Дојранското Езеро е обраснат со трева. Се гледа дека таму долго, долго време не протекол ни литар вода. Во езерото е ризично да се капете
07/08/2025 15:00
Вака изгледа каналот од системот „Ѓавато“ на влезот во Дојранското Езеро на 7 август 2025 (Фото: Б. Грданоски)
Вистинската вистина не била во Владата, како што тврди премиерот Христијан Мицкоски. Туку во фактите на теренот. Кај Дојран.
Пред неколку дена премиерот Мицкоски навредливо во стил а-ла Вучиќ се обиде да ја омаловажи новинарката која го праша што станува со системот „Ѓавато“ од каде треба да се напојува Дојранското Езеро, одговарајќи ѝ со прашање: „Дали сте виделе вие дека не работи“, за потоа да се сврти на другата страна и да каже: „Друго прашање“.
„Независен“ денеска беше во Дојран и со фотографии го документираше сувиот обраснат во треви канал од системот кој доаѓа во езерото кај Нов Дојран. Како што можете да видите од фотографиите на нашиот фоторепортер Борис Грданоски преку системот долго, долго време не протекла вода. Во исто време, Дојранското Езеро е толку повлечено што на некои места, кои се и за капење, е претворено во жабурник.
Според мерењата од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), нивото на Дојранското Езеро скоро една година постојано е околу 80 сантиметри под договорениот минимум. Езерото полека се празни и ако пред неколку години нивото на водата беше до шеталиштето и кејот, сега е повлечено десетина и повеќе метри и им создава проблеми на туристите како да се искапат, но и на дојранчани како да ги уредат плажите.