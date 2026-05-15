ЕСМ против обвинителката Коларевиќ: Тие што дале исказ не биле надлежни

Во политичката драма околу запирањето на истрагата за случајот со мазутот денеска се вклучи и ЕСМ да демантира дека лицата што дале исказ дека нема штета за компанијата не биле надлежни да го сторат тоа. ОЈО ГОКК денеска во изјава за „Фокус“ соопшти дека помошник-директорот за производство на електрична енергија од хидроелектрани и управување со производни капацитети и советник за комерцијални работи биле овластени од генералниот директор како претставници на АД ЕСМ да дадат исказ како сведоци и претставници на оштетеното АД ЕСМ на 4 март 2026.

ЕСМ во денешното соопштение тврди дека тие лица „не биле ниту овластени, ниту компетентни, а најмалку одговорни да даваат коментари за евентуална финансиска штета. Нивната улога согласно барањето на обвинителката – била единствено да ги образложат техничките процеси при набавката на мазутот и реализацијата на планот за производство на електрична енергија во ТЕЦ ‘Неготино’.

На вкрстени прашања од правните застапници на осомничените за време на распитот, техничките лица на АД ЕСМ само констатирале дека вкупните количини на произведена електрична енергија заклучно со април 2023 год. – одговарала на потрошената количина мазут во ТЕЦ ‘Неготино’ и во тој поглед техничките лица само констатирале дека не била нанесена штета врз планот за производство, без да се елаборира дали потрошената количина била согласно тендерските услови и договорот.

Токму тие технички искази сега се злоупотребуваат за спинување и правдање на обвинителката дека наводно, Наредбата за запирање на постапката била резултат на изјавата од АД ЕСМ, дека немало настаната материјална штета“, велат од ЕСМ.