Виена смисли стратегија за борба против сообраќајниот метеж

Виенската компанија за јавен превоз, Wiener Linien, ќе инвестира два милионa евра годишно до 2030 година во мерки за забрзување на јавниот превоз.

Без разлика дали поради неправилно паркирани автомобили, возила што вртат десно пред трамваите или автобуси што не можат да ги напуштат своите станици и мора да се спојат зад колоната автомобили, и покрај бројните мерки што веќе се спроведени, јавниот превоз во Виена е сè уште релативно бавен и подложен на метеж.

Кон средината на февруари оваа година, Градот Виена и Wiener Linien започнаа нова кампања за забрзување на автобусите и трамваите.

Како дел од голема програма што опфаќа различни услуги и сектори, се анализираат 29 трамвајски и 135 автобуски линии, се утврдува потенцијалот за забрзување и се спроведуваат соодветни мерки.

Целта е во иднина, секогаш кога е можно, автобусите и трамваите да застануваат само на автобуските станици.

За јавниот превоз да се префрли во брза лента планирана е годишна инвестиција од два милиона евра во различни мерки.

Семафорите, на пример, ќе бидат прилагодени за да им одговараат на возилата од јавниот превоз. Исто така, паркинг лентите во областите каде што е вообичаено нелегалното паркирање ќе бидат заменети со пошироки тротоари и зеленило.

Лентите за вртење или возење автомобили што се наоѓаат на пругите ќе бидат отстранети, така што трамваите ќе имаат свои ленти и ќе можат да се движат побрзо.

Освен што заштедуваат време за патниците, мерките носат и финансиска ефикасност; зголемувањето на просечната брзина за само 1 км/ч значи дека е потребно едно возило помалку за истото ниво на услуга.