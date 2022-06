Видете го трејлерот со Ана де Армас како Мерилин Монро – „Русокоса“ фасцинира

САД– Исто како и дијамантите, колективната фасцинација на Америка со Мерлин Монро е вечна. Олицетворение на холивудскиот гламур во поголемиот дел од нејзиниот краток живот, кариерата и наследството на Монро се истражени на драматичен начин во претстојниот биографски филм на Ендрју Доминик на Нетфликс, Русокоса.

Ѕвездата на „Knives Out“ Ана де Армас, актуелна и со филмовите „Џејмс Бонд 007: Не е време за умирање“ и еротскиот трилер „Длабока вода“ во којшто глуми покрај поранешното момче Бен Афлек, ја игра Мерилин и нејзиниот живот надвор од екранот, Норма Џин, а штотуку објавениот трејлер за филмот со оцена NC-17 покажува дека раскинувањето ќе биде голем дел од наративот. Седната пред огледало, расплаканата Норма Џин очајно го повикува духот на своето поголемо алтер его од животот. „Ве молам дојдете – не ме напуштајте“, стенка таа. И кога Мерилин конечно ќе ја преземе контролата врзтелото и умот, тие липања се претвораат во свесна насмевка.



Адаптиран од историскиот роман на Џојс Керол Оутс за Монро, „Русокоса“ е предмет на интензивни шпекулации откако Доминик почна да го развива сценариото во 2010 година. Роберт Форд, писателот/режисерот зборуваше за тоа како овој филм е наменет да се осврне на мрачната реалност зад фантазијата на Мерлин Монро.

„Станува збор за несакано дете кое станува најпосакуваната жена на планетата“, забележа режисерот во интервју за The Playlist претходно оваа година. „Тоа се обидува да создаде емоционално искуство да се биде таа, во рамките на нејзините недоразбирања“. Режисерот, исто така, се осврна на рејтингот на филмот NC-17 во истото интервју, признавајќи дека е „малку изненадувачки“ и припишувајќи ја заслугата на движењето #MeToo за тоа што ја доби Русокоса пред камери и покрај неговата тешка тема.

„Мислам дека на луѓето им беше навистина непријатно како „Русокоса“ прикажа одредени американски свети крави“, забележа Доминик. „И тогаш стана златен момент кога не беше важно дали се свети крави или не, и затоа беше направен, што дозволи тоа да се случи на крајот“.

Пред да ја избере Де Армас за Монро во 2019 година, на кастинг листата на Доминик беа Наоми Вотс и Џесика Честејн. Во интервју за Netflix Queue, кубанската актерка ја објасни својата интензивна посветеност на делот. „Го читав романот на Џојс, проучував стотици фотографии, видеа, аудио снимки, филмови – сè што ќе ми дојде при рака. Секоја сцена е инспирирана од постоечка фотографија. Првото прашање секогаш беше: „Што чувствува Норма Џин овде? Сакавме да ја раскажеме човечката страна на нејзината приказна. Славата е она што ја направи Мерилин највидливата личност на светот, но ја направи Норма и најневидливата“.

Целата таа подготовка очигледно се исплатеше, бидејќи Твитер е подготвен да ја види „Русокоса“ како ја носи де Армас во трката за најдобра актерка.

Премиерата на „Русокоса“ е на 23 септември на Нетфликс

Hollywood was her dream, but fame became her nightmare.

Ana de Armas is Marilyn Monroe in Blonde, premiering September 23. pic.twitter.com/KkT3MfAu6a

— Netflix (@netflix) June 16, 2022