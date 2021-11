(Видео) Жена во Австралија го запали хотелот во кој била сместена во карантин

Жена во Австралија е уапсена откако наводно го запалила хотелот во кој била сместена заедно со своите две деца, во задолжителен двонеделен карантин.

Огнот во неделата го зафатил горниот кат на хотелот „Пацифик“ во градот Карис на североистокот на земјата, при што 160 луѓе биле евакуирани. Повредени нема, но причинета е голема материјална штета.

Властите соопштија дека 31-годишната шена запалила оган под креветот во собата во која била сместена по само неколку дена од задолжителниот карантин откако во Квинсленд влегла од друга држава.

Таа предизвикувала и други проблеми со персоналот пред овој инцидент.

Двете деца се ставени под полициска заштита, а таа е обвинета за подметнување пожар и намерно оштетување и треба да се појави пред суд.

Residents of a Cairns hotel quarantine facility have been forced to evacuate this morning after a fire erupted.

No injuries were reported, however, a 31-year-old woman has been charged following initial investigations into the blaze. #9News

Full details: https://t.co/9UHNrzcWTR pic.twitter.com/ssOcZGcd1w

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 28, 2021