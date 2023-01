(Видео) Зеленски во интервју дозна за одлуката за испраќање тенкови, еве како реагираше

Украинскиот претседател Володимир Зеленски дозна за одлуката на Германија да испрати тенкови Леопард 2 во Украина за време на интервјуто за британски Скај њуз.

Откако новинарот го праша дали му олеснало поради испраќањето на тенковите, Зеленски одговорил: „Сè уште не“. Миг подоцна, портпаролот му ја соопшти среќната вест.

„Многу сум среќен. Сакам да им се заблагодарам на Германија, Британија и САД за оваа одлука. Сè на сè, многу сум му благодарен на светот за поддршката за Украина. Да бидам искрен, сега бројот на тенкови и времето за испорака за Украина се критични“, додаде тој.

Видеото од моментот кога дознал дека доаѓаат со тенкови можете да го погледнете подолу.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy has told Sky News he is “very happy” and “thankful” that Germany has decided to supply 14 Leopard 2 tanks – but warned the quantity and delivery time of the vehicles is “critical”.

Read more: https://t.co/GfFT9kLDub pic.twitter.com/LC47vw1o21

— Sky News (@SkyNews) January 25, 2023