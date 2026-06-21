Иранските преговарачи ги прекинаа разговорите со САД во протест околу заканите на Трамп

Иранските преговарачи ги прекинаа разговорите со висок ризик со САД во Швајцарија во знак на протест поради низата закани упатени од Трамп за бомбардирање на Иран, па дури и за киднапирање на иранскиот преговарачки тим доколку Ормускиот теснец не се отвори повторно.

Не беше јасно дали одлуката на Иран беше траен или симболичен протест. Но, пред да ги напушти разговорите лице в лице во Бургеншток, Иран постигна нацрт-договор за тоа како САД ќе издадат одлука за укинување на санкциите за извоз на иранска нафта, еден од клучните предуслови пред Иран да започне разговори за неговото нуклеарно досие.

Иранските официјални лица тврдеа дека ослободувањето ќе биде издадено наскоро, додавајќи дека е постигнат напредок и во одмрзнувањето на иранските средства на банкарски сметки во странство.

Иран и САД минатата недела потпишаа меморандум за разбирање со цел укинување на блокадата на Ормускиот теснец, што доведе до 60 дена разговори за цивилната нуклеарна програма на Иран.

Серијата агресивни закани на Трамп на социјалните медиуми и во телевизиските интервјуа се пробија преку Атлантикот до местото на преговорите, предизвикувајќи гнев кај иранскиот преговарачки тим, кој рече дека тие претставуваат неприфатлива закана за нивната лична безбедност. Тие истакнаа дека меморандумот потпишан од Трамп минатата недела вклучувал договор за ненапаѓање.

Заканите на Трамп се спротивставија на тонот што го усвои неговиот потпретседател, Џ.Д. Венс, кој рече дека претседателот го замолил да ги искористи разговорите за да сврти нов лист со Иран.

Главниот преговарач на Иран, Мохамед Багер Галибаф, рече: „Не мислат ли дека ако нивните закани имаа некаков ефект, немаше да стигнат до очајот со кој се соочуваат денес? Воопшто не ги земаме предвид заканите на Американците“.

Но, делегацијата се чувствуваше принудена да излезе во знак на протест делумно затоа што постои внатрешен политички притисок врз преговарачите да покажат дека не му веруваат на преговарачкиот тим на Трамп.

Иран соопшти дека ја обновил блокадата во Ормускиот теснец во знак на протест поради континуираните израелски напади во Либан и рече дека Трамп му дозволува на Израел да го прекрши меморандумот за разбирање потпишан од американскиот претседател и неговиот ирански колега, Масуд Пезешкијан, минатата недела. Меморандумот јасно повикува на прекин на огнот на сите фронтови, но Израел уби повеќе од 30 луѓе во нападите во саботата во централен и јужен Либан.

„Иран мора веднаш да ги спречи своите високо платени посредници во Либан да предизвикуваат проблеми“, напиша Трамп на социјалните мрежи. „Ако не го сторат тоа, повторно ќе го удриме Иран многу силно“.

Во 20-минутен телефонски разговор со Фокс њуз, кој ја откри неговата чувствителност кон критиките што му ги упатуваат и републиканците и демократите, тој рече: „Можеби ќе го преземеме теснецот, ако мораме. Ако не постигнат договор, ќе наплаќаме патарина“.

Осврнувајќи се на теснецот, тој се чинеше дека се заканува дека ќе ги киднапира иранските преговарачи, велејќи: „Ако го затворите, нема да имате земја. Нема ни да се вратите во вашата ебана земја“.

Заканата на американскиот претседател доведе до формален протест од страна на Иранците до медијаторите и барање она што го опишаа како негово „малтретирање“ да се стави под контрола.

На разговорите во Швајцарија, Венс го минимизираше влијанието на насилството во Либан, велејќи дека е постигнат напредок кон прекинување на непријателствата таму. „Овие работи секогаш се малку хаотични“, рече тој.

Усвојувајќи контрастно омекнувачки тон, тој додаде: „Она што претседателот нè замоли да го направиме е да свртиме нов лист, да го трансформираме нашиот однос со народот на Иран и да подадеме рака, што ќе им каже на народот на Иран дека ако вашето раководство е подготвено да се откаже од тоа да биде двигател на регионалната нестабилност, ако е подготвено да се откаже од амбициите за нуклеарно оружје на долг рок, тогаш Соединетите Американски Држави се подготвени фундаментално да го трансформираат нашиот однос со таа земја.

Прашањето пред нас сега е колку повеќе можеме да постигнеме заедно? Можеме ли да свртиме нов лист?“

Американскиот министер за енергетика, Крис Рајт, изјави дека обновената иранска блокада нема ефект и тврдеше дека 67 бродови го поминале водниот пат во саботата, покрај 55 бродови во петокот.

Републиканскиот сенатор Линдзи Греам, близок доверлив човек на Трамп, рече: „Поминав четири и пол часа со претседателот Трамп во петокот. Еве што мислам дека ќе се случи следно. Ако овој договор не успее, претседателот Трамп ќе го преземе Ормускиот теснец со сила… Ќе наплатиме надомест за сите оние кои ќе поминат за да платат за операцијата… ако Иран ја оспори контролата врз Ормускиот теснец од страна на Соединетите Држави, ние ќе ги уништиме.“

Трамп е под жесток напад од американските поддржувачи на Израел, кои се лути на личните напади што Трамп и Венс ги упатија врз израелскиот премиер, Бенјамин Нетанјаху.

Зборувајќи на комеморацијата за неговиот покоен брат, Јонатан, Нетанјаху рече дека Израел „ќе остане во безбедносната тампон-зона во јужен Либан колку што е потребно“, алудирајќи на област до 10 километри од границата што Израел ја окупира. Нетанјаху, исто така, го повтори своето тврдење дека „нема да дозволи Иран да се вооружи со нуклеарно оружје“.

Иран вели дека разговорите мора да се фокусираат на примирјето во Либан, условите за повторно отворање на теснецот и укинувањето на американските санкции врз извозот на иранска нафта, заедно со одмрзнувањето на иранските средства што се чуваат во странство. Шефот на иранската делегација, Мохамед Багер Галибаф, ги донесе со себе извршниот директор на Националната иранска нафтена компанија и шефот на иранската централна банка, што сугерира дека техничките аспекти на укинувањето на санкциите за нафта и каналите преку кои замрзнатите пари можат да се насочат кон Иран се во преден план на иранското размислување.

Иранската делегација одби да се појави пред камерата заедно со американската делегација предводена од Венс, зетот на Трамп, Џаред Кушнер, и специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф. Но, двете делегации беа накратко снимени во истата просторија, а форматот на попладневните разговори ги вклучуваше Иран, САД, Пакистан и Катар во квадрилатерален формат. Катар е длабоко вкоренет како заеднички посредник заедно со Пакистан.

Шефот на нуклеарното надзорно тело на ОН, Рафаел Гроси, исто така беше во Швајцарија, но иранската делегација сака да ги одложи разговорите за идните инспекции на нејзините нуклеарни постројки сè додека не се решат споровите околу санкциите. Целта е да се решат нуклеарните прашања, вклучително и наметливоста и фреквенцијата на инспекциите на МААЕ во рок од 60 дена, но периодот може да се продолжи со меѓусебен договор.