(Видео) Вулканот Сангај покри со пепел пет еквадорски провинции

Вулканот Сангај во Еквадор исфрли големо количество пепел, што денеска падна врз пет еквадорски провинции.

– Погодени се провинциите Чимборасо, Гвајас, Боливар, Лос Риос и Кањар, објави на Твитер еквадорската Служба за вонредни ситуации.

Андскиот регион Чимборасо, со половина милион жители, од јуни минатата година е во трето ниво на аларм поради ерупција на Сангај.

Во септемвти пепелта стигна и до Гвајакила, главниот град на провинцијата Гвајас, при што привремено беше затворен и тамошниот аеродром.

Вулканот Сангај е висок 5.230 метри и се наоѓа на 195 километри оддалеченост од главниот град на Еквадор, Кито. Тој е еден од постојано активните вулкани на Еквадор. Се претпоставува дека е активен без престан од 1628 годин

Sangay volcano reactivates and expels ash that fell in several provinces of Ecuador#sangay #Ecuador #VolcanSangay #volcan #eruption #cañar pic.twitter.com/JYMupJIX6I

— Unbelievable Events (@UnbelievableEv1) March 6, 2021