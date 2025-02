(Видео) Трамп: Реков дека Зеленски е диктатор? Не ми се верува дека го кажав тоа

Американскиот претседател Доналд Трамп го пречека британскиот премиер Кир Стармер во Вашингтон за да разговара за клучните прашања, со посебен акцент на војната во Украина и идната улога на САД во европската безбедност.

За време на состанокот со Стармер во Белата куќа, Трамп се соочи со непријатно прашање од новинар за неговите претходни изјави во врска со украинскиот претседател Володимир Зеленски.

Новинарот го потсети Трамп на неговите минати тврдења во кои тој го нарече Зеленски диктатор, барајќи појаснување во светлината на тековните преговори меѓу САД и Украина. Тој го праша Трамп дали сè уште мисли дека Зеленски е диктатор.

„Дали го кажав тоа? Не ми се верува дека го кажав тоа. Следно прашање“, беше одговорот на Трамп.

Reporter: Do you still think that President Zelensky is a dictator?

Trump: “Did I say that? I can’t believe I said that”

(yes, he did, more than once) pic.twitter.com/QcnGOpOKJG

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 27, 2025