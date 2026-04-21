(Видео): Тигар скокна во публика во циркус во Русија

21/04/2026 12:28

Руските власти започнаа кривична истрага откако тигар скокна во преплашени гледачи во циркус во Ростов на Дон, јужна Русија.

Инцидентот се случил за време на претстава во која три тигри и двајца дресери биле во арената, според снимките објавени од локалните медиуми. Кога заштитната бариера помеѓу публиката и животните попуштила, еден тигар скокнал преку неа и влетал во публиката.

Снимката го прикажува животното како се движи меѓу редовите низ седиштата додека дел од публиката бега во паника. На друга снимка, се гледа дресер кој се обидува да го води тигарот кон излезот, додека семејствата со деца ја следат ситуацијата.

„Драги посетители, ве молиме останете смирени, во спротивно ќе ја влошите ситуацијата“, порачаа преку звучниците на циркусот. Тренерите на крајот успеаја да го насочат тигарот во безбедносен кафез за транспорт. Според локалните власти, нема повредени меѓу публиката.

Истражните органи во Ростовскиот регион објавија дека е отворена кривична постапка за кршење на безбедносните стандарди. Прекршокот е казнив со парична казна до 300.000 рубли, принудна работа или ограничување на слободата или затвор до две години.

На веб-страницата на циркусот е наведено дека програмата го вклучува и чинот „Предаторска привлечност“, предводен од Викторија и Виталиј Довгаљук, на кој учествуваат три тигри и една лавица.

