(Видео) Шведска по рекорден петти пат европски ракометен шампион

Репрезентацијата на Шведска го освои трофејот на 15. Европско ракометно првенство кое изминатите две и пол недели се одржуваше во Унгарија и Словачка.

Швеѓаните вечерва во Будимпешта во неизвесен натпревар славеа победа со 27:26 со гол постигнат од пенал по истекот на 60. минута. Највисоката предност која ја имаше една од двете репрезентации во текот на финалето изнесуваше два гола.

💪 The winning goal for @hlandslaget 🇸🇪, by Niclas Ekberg#ehfeuro2022 #watchgamesseemore pic.twitter.com/GUy2qxNVCz

— EHF EURO (@EHFEURO) January 30, 2022