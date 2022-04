(Видео) Руски гувернер ја обвини Украина за напад врз складиште за нафта

Регионалниот гувернер на рускиот град Белгород, Вјачеслав Гладков тврди дека со украински воени хеликоптери е извршен напад врз складиште за нафта во градот.

Тој на Телеграм објави дека пожарот, што избил утрово, е предизвикан од воздушни напади од два украински хеликоптера.

Според него, две лица се повредени, но, не се во животозагрозувачка состојба. Гладков додаде дека евакуирани се жителите од околните улици.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2022