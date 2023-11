(Видео): Погледнете го моментот на несреќата на границата меѓу САД и Канада

Возило експлодираше денеска на граничниот премин на мостот „Виножито“ меѓу САД и Канада во близина на Нијагарините водопади, поради што властите го затворија тој и три други гранични премини меѓу западниот дел на Њујорк и јужниот дел на Онтарио. По експлозијата, беше мобилизирана заедничката работна група за тероризам на ФБИ.

Во експлозијата загинаа две лица во возилото, додека еден граничен службеник е ранет. Сомнежите за терористичкиот напад ги отстрани гувернерката на Њујорк, Кети Хочул.

„Во моментов нема индикации за терористички напад“, рече Хочул за време на прес-конференција.

„Возеше со исклучително голема брзина, ја прелета оградата“

Гувернерот рече дека автомобилот изгорел и ништо не останало освен моторот и деловите расфрлани на местото на настанот. Истрагата е во тек, додаде таа.

CBP is working closely with @FBI, federal, state & local partners in response to a vehicle explosion at Rainbow Bridge which remains closed. Out of abundance of caution, CBP temporarily suspended inbound/outbound traffic at 3 other Buffalo crossings that have since reopened. pic.twitter.com/pTXyUsavRB

— CBP (@CBP) November 22, 2023