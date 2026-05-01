Пожар се шири без контрола: Тоскана во пламен; Наредена итна евакуација (Видео)

Голем пожар во Тоскана гори со денови, зафатил над 800 хектари, а поради силните ветрови, евакуирани се околу 3.000 луѓе додека пожарникарите се обидуваат да го локализираат пожарот.

Италијанските пожарникари се обидуваат да го изгаснат големиот шумски пожар во Тоскана кој гори со денови, разгорен од силните ветрови, поради што околу 3.000 луѓе се евакуирани како мерка на претпазливост. Пожарот гори од вторник и се прошири на повеќе од 800 хектари на планината Фаети, која се протега низ покраините Лука и Пиза, изјави градоначалникот на соседниот Сан Џулијано Терме.

Пожарот веројатно е предизвикан од палење на кастрени маслинки кој излегол од контрола, изјави Матео Чечели за јавната телевизија РАИ. Во текот на ноќта, ветровите дополнително го разгореа пожарот, што доведе до превентивни евакуации, изјави регионалниот претседател на Тоскана, Еуџенио Џани.

Пожарот е сè уште активен

Три противпожарни авиони се распоредени за поддршка на пожарникарите на терен, објави Националната противпожарна служба на X Network.

„Пожарот е сè уште многу активен“, објасни заменик-градоначалникот на Лука, Фабио Барсанти, во видео на Фејсбук.

„Се вложуваат сите напори за да се ограничи ширењето на пожарот колку што е можно повеќе, но не можеме да се опуштиме или да предвидиме ништо бидејќи сме оставени на ветерот“, додаде тој.