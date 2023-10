(Видео) Почна копнената офанзива на Израел – колони тенкови одат кон Газа

Војната на Израел и Хамас продолжува да беснее и влезе во својот 22 ден. Воската на Израел започнува копнена офанзива.Израелските одбранбени сили објавија видео на кое се гледаат долги редици тенкови и други возила во движење, со краток коментар дека покажува активност на копнените сили во Газа.

„Влеговме во Газа и ги прошируваме операциите“, изјави портпаролот на IDF Данијел Хагари, додавајќи дека нема извештаи за повредени, пренесува The Jerusalem Post.

Тој истакна дека „ова е војна“, но дека IDF дејствувала контролирано и стратешки, со конкретни цели како водилка.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q

— Israel Defense Forces (@IDF) October 28, 2023