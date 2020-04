(Видео) Плажите во Калифорнија полни – како да не е пандемија

Голем број луѓе поради летните температури заминаа на плажите во Калифорнија покрај апелите на властите да продолжат да ги практикуваат мерките за социјално дистанцирање.

Илјадници луѓе во текот на викендот се најдоа на плажите во Њупорт и Хантингтон, покрај наредбите да останат дома.

Полицијата во Пацифик Гроув ја затвори плажата, затоа што се створи гужва и луѓето не го почитуваа ограничувањето, а во Сан Диего три лица се уапсени затоа што протестираа за затворањето на плажата.

Плажите на Лос Анеџелес, како и патеките и игралиштата се затворени, а полицајци на коњи патролираа на тие места за да проверат дали се почитуваат правилата за дисциплина.

California crowds head to the beach despite stay-at-home orders pic.twitter.com/JA4oYmbdv1

Гувернерот на Калифорнија Гавин Њусом се осврна на искушенијата кои многу жители на Калифорнија ќе ги имаат со доаѓањето на топлото време, пренесе Скај њуз.

Тој на Твитер напиша: „Калифорнија може да продолжи со свиткување на кривата само ако останеме дома и ако го почитуваме физичкото дистанцирање. Имате моќ буквално да спасувате животи“.

It’s going to be nice outside this weekend. You might be feeling cooped up. Ready for life to go back to “normal.”

But can’t stress this enough:

CA can only keep flattening the curve if we stay home and practice physical distancing.

You have the power to literally save lives.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 24, 2020