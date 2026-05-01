Хаос во Австралија поради убиство на домородно девојче

Стотици демонстранти се судрија со австралиските служби за итни случаи во оддалечен град по апсењето на маж осомничен за убиство на петгодишно домородно девојче, соопшти полицијата во петокот.

Австралискиот премиер, регионалниот началник на полицијата и портпаролот на семејството на жртвата апелираа за смиреност откако лута толпа од околу 400 домородни лица се собра во четвртокот вечерта пред болницата каде што осомничениот бил префрлен откако бил претепан од локалното население. Снимките од протестот емитувани од јавниот радиодифузен сервис ABC покажаа членови на толпата како повикуваат на одмазда, што е референца на традиционалното, претежно телесно казнување во абориџинските општества.

Тие фрлаа предмети и запалија пожари, повредувајќи десетици полицајци и медицински работници и оштетувајќи полициски, противпожарни и амбулантни возила. Полицијата употреби солзавец за да ги растера демонстрантите.

Џеферсон Луис, 47-годишен маж за кој полицијата вели дека се верува дека го киднапирал и убил девојчето, отишол во населба во Алис Спрингс, поттикнувајќи ги локалните жители да преземат акција, изјави на прес-конференција комесарот на полицијата на Северната територија, Мартин Дол.

Девојката исчезнала од својот дом во близина на Алис Спрингс доцна во саботата. Нејзиното тело било пронајдено во четврток од еден од стотиците луѓе кои ја пребарувале густата грмушка околу градот. Луис, кого полицијата го идентификувала претходно оваа недела како осомничен, имал претходна пресуда за напад и неодамна бил ослободен од затвор.

Дол апелираше за смиреност, велејќи дека Луис бил префрлен во Дарвин, главниот град на федералната територија, рано во петокот за сопствена безбедност и дека веројатно ќе се соочи со обвиненија во наредните денови. Премиерот Антони Албанезе рече дека го разбира „гневот и фрустрацијата на луѓето“, но повика на смиреност. Робин Гранитс, старешина на Абориџините и портпарол на семејството на жртвата, исто така, повика на воздржаност.

Австралија со децении се бори да се помири со своите домородни луѓе, кои живеат таму околу 50.000 години, но биле маргинализирани од британските колонијални владетели.

Абориџините сочинуваат околу 3,8 проценти од населението на Австралија од околу 27 милиони, но тие се снаоѓаат лошо според речиси секој социо-економски индикатор и имаат непропорционално повисоки стапки на самоубиства и затворски казни.