Напад врз рускиот Чернобил: Украина по четврт пат го погоди нафтениот терминал на Црното Море

Нов украински напад со дронови врз руското пристаниште на Црното Море Туапсе, четврти во изминатата недела, предизвика пожар во поморски терминал, но не предизвика повредени, соопштија локалните власти рано во петокот.

Туапсе, град на североисточниот брег на Црното Море, е цел на чести украински напади во последните недели, особено неговиот нафтен терминал. Властите ги затворија училиштата поради континуираните напади, а на жителите им беше кажано да не пијат вода поради загадувањето.

„Во Туапсе, по нападот со дронови од страна на режимот во Киев, избувна пожар во областа на пристанишниот терминал“, објави седиштето на Краснодарската област на платформата Телеграм.

Во извештајот се наведува дека службите за итни случаи се на терен, а 128 пожарникари и 41 возило за итни случаи беа вклучени во гаснењето на пожарот. Областа веќе беше во вонредна состојба од вторник, кога избувна огромен пожар во рафинеријата. Производството продолжи, а нафтата се излеа во морето, пишува Ројтерс.

Украински беспилотни летала во четвртокот погодија и рафинерија за нафта во близина на рускиот град Перм, што е втор последователен напад врз објекти во Уралските Планини. Украинската војска соопшти дека погодила и рафинерија во јужниот руски регион Оренбург. И двата напади се случиле на околу 1.500 км од Украина.

Во текот на ноќта во петокот, Русија ја погоди пристанишната инфраструктура во Одеса, при што беа повредени две лица, објави гувернерот на тој регион во јужна Украина. Во нападите врз Одеса, еден стан беше уништен, а избувнаа пожари во две повеќекатни згради, објави Ројтерс. Во морските пристаништа и на реката Дунав, беа предизвикани штети на пристаништата и магацините, но пристаништата продолжуваат да работат, додадоа властите.