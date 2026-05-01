Трагедија во Италија. Близнаци (22) починаа од електричен удар додека спасуваа птица

Двајца идентични браќа близнаци, на возраст од 22 години, беа електрифицирани во Италија додека се обидуваа да фатат птица од далновод. Франческо и Џакомо Фиерлони починаа на 21 април во шумска област во општината Маџионе.

Според извештаите во италијанските медиуми La Repubblica и La Stampa, несреќата се случила околу 23:30 часот. Близнаците дресирале гулаби за сезоната на лов кога една од птиците слетала на десет метри висок далновод. Еден од браќата се обидел да ја спушти птицата користејќи метална прачка, допирајќи ги жиците што носеле напон од 20.000 волти и починал на местото на настанот.

Другиот брат веднаш побрзал да помогне и исто така бил електрифициран. Безживотните тела на 22-годишниците ги пронајдоа нивниот татко, брат и чичко.

Инцидентот се случил на недостапна локација до која амбулантните возила не можеле да стигнат. Кога спасувачките екипи конечно пристигнале на местото на несреќата, обидите за реанимација на браќата биле неуспешни.

Градоначалникот: Тие беа златни момчиња

Градоначалникот на Маџионе, Масимо Лагети, им оддаде почит на младите мажи во објава на Инстаграм. „Нашата заедница е погодена од трагедија. Двајца 22-годишници, Франческо и Џакомо Фиерлони, браќа близнаци родени во 2003 година, ги загубија животите“, напиша Лагети покрај фотографија од браќата. „Ги познавав лично; беа прекрасни луѓе, и во бизнисот и приватно, навистина две златни момчиња“.

„Изразувам лично сочувство, како и сочувство на целиот Градски совет, до нивната мајка Роберта, таткото Џорџи и целото семејство за тагата што е тешко да се опише со зборови“, продолжи тој. „Исто така, им изразувам најдлабоко сочувство на префектот д-р Зито и на регионалниот претседател д-р Пројети, кои лично ме контактираа рано утрово за да изразат сочувство до семејството и до целата наша заедница.“

Погребот на Франческо и Џакомо се одржа во петок, 24 април, во црквата Сан Џовани Батиста во Маџионе. Во меѓувреме, карабинерите ги истражуваат околностите на несреќата, објави „Ла Република“.