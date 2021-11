(Видео) Паника во Холандија поради новиот сој на корона вирусот: Патниците не смеат да излезат од авион

Тие слетале од Јужна Африка, каде неодамна е регистриран новиот сој на корона вирусот.

Патниците од два лета, кои денеска во утринските часови слетаа на аеродромот Шипхол во Амстердам од Јужна Африка, се задржани во авионот.

Тие моментално се тестираат за корона вирусот во врска со новата, веројатно позаразна варијанта откриена во јужниот дел на Африка.

Во моментов не им е дозволено да го напуштат авионот, јавуваат медиумите.

NOW – Passengers from South Africa are currently not allowed to exit the plane in Amsterdam amid fears over the new variant.pic.twitter.com/XiTX7I5uBK

— Disclose.tv (@disclosetv) November 26, 2021