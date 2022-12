(Видео) Огромен аквариум со 1.500 риби експлодира во хотел во Берлин, две лица се повредени

Огромен аквариум висок 16 метри наводно експлодирал изутринава во хотел во Берлин, Итната служба добила повик околу 6 часот. Водата од аквариумот во која имало 1.500 риби се излеала од хотелот на улицата пред него, пренесува Билд. Германските медиуми пренесуваат дека две лица се повредени.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022