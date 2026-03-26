(Видео) Ким Џонг Ун ја репетира пушката пред Лукашенко. „Точно! Ким знае како да користи пушка“

Белорускиот претседател Александар Лукашенко размени подароци со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун за време на неговата официјална посета на Северна Кореја. Меѓу подароците имаше оружје, златни предмети и уметнички дела.

Севернокорејскиот лидер му подари на белорускиот претседател сабја и голема вазна украсена со школки во традиционален стил. Му подари и комеморативна златна монета, искована во чест на посетата на белоруската делегација.

Повратни подароци од Белорусија

Лукашенко му донесе подароци на Ким Џонг Ун од Белорусија, вклучувајќи локални прехранбени производи како што се чоколадо, белоруски бел слез и црн леб.

Специјален подарок за севернокорејскиот лидер беше автоматска пушка VSK. „На војникот секогаш ќе му треба огнено оружје“, рече Лукашенко, истакнувајќи дека Белорусија произведува сопствено мало оружје и муниција.

Ким Џонг Ун покажа интерес за пушката, му се заблагодари, внимателно ја испита и се распраша за нејзините карактеристики, а потоа се обиде да ја полни. „Точно! Ким Џонг Ун знае како да ракува со оружје“, коментираше Лукашенко, додавајќи: „Во случај да се појават непријатели“.

Белорускиот претседател му подари на севернокорејскиот лидер и појас Слуцк, кој го опиша како свет белоруски артефакт. Станува збор за долги, широки појаси украсени со луксузни шари и ткаени од скапоцени конци, кои пред векови симболизирале благородно потекло во Белорусија.

Лукашенко истакна дека овој уникатен занает е обновен под негово водство. На сопругата на Ким Џонг Ун ѝ беше подарен букет од пченкарни цвеќиња украсени со скапоцени камења, а неговата ќерка доби уметничка кутија за накит.

Белорусија и Северна Кореја вчера потпишаа договор за „пријателство и соработка“, продлабочувајќи го сојузот меѓу двата авторитарни режими кои се спротивставуваат на Западот и изразувајќи поддршка за војната на Русија во Украина. Белорускиот претседател Александар Лукашенко се сретна со севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во Пјонгјанг за време на дводневната официјална посета.

Нова фаза на односите

Лукашенко го нарече потпишаниот документ „фундаментален“ и рече дека односите меѓу двете земји „влегуваат во нова фаза“. „Точно, немавме блиска соработка, во голема мера по наша вина. Но, искрено ми е мило што соработката сега значително се интензивираше“, рече Лукашенко, според соопштението од неговиот кабинет. Ким Џонг-ун изрази „солидарност и целосна поддршка“ за Белорусија и се спротивстави на „нелегалниот притисок од Западот“.

„Се спротивставуваме на нелегалниот притисок на Западот врз Белорусија и ја изразуваме нашата поддршка и разбирање за мерките што ги презеде белоруското раководство за да се обезбеди социјална и политичка стабилност и економски развој“, го цитираше Ким белоруската државна новинска агенција Белта.

Антизападен сојуз и поддршка за Русија

Белорусија е близок сојузник на Русија. Лукашенко, на власт од 1994 година, ѝ дозволи на Москва да ја користи белоруската територија како лансирна рампа за нејзината инвазија на Украина во февруари 2022 година, а подоцна одобри распоредување на руско тактичко нуклеарно оружје во земјата.

Ким, исто така, во последните години ја префрли својата надворешна политика кон Москва, прикажувајќи го Пјонгјанг како дел од обединет фронт против Вашингтон. Тој испрати илјадници војници и големи количини оружје за да ја поддржи војната на рускиот претседател Владимир Путин во Украина.

Во 2024 година, Русија и Северна Кореја потпишаа договор за стратешко партнерство што ги обврзува двете страни да обезбедат „воена и друга помош“ во случај на напад врз една од нив.

Аналитичарите веруваат дека Северна Кореја добива финансиска помош, воена технологија, храна и енергија од Русија, со што се намалува зависноста на Пјонгјанг од Кина, нејзиниот долгогодишен сојузник. И Белорусија и Северна Кореја се под западни санкции, а двата режима се обвинети за груби кршења на човековите права.