(Видео) Илјадници евакуирани по ерупцијата на вулкан во Индонезија

Во индонезиската област Источен Мал Сунди, дојде до ерупција на вулканот Левотолок, а поради последиците од ерупцијата, илјадници луше мораа да ги напуштат своите домови.

Според медиумите во Индонезија, по експлозијата, вулканот исфрлил големи количини прашина и чад до 17 километри кон небото, што директно ја загрози безбедноста на населението кое живее во близина. Поради тоа, повеќе од 3.000 луѓе се евакуирани.

Од Центарот за геолошки опасности во Индонезија наведуваат дека подрачјето во близина на вулканот е преплавено со лава и отровни гасови.

Subplinian eruption of the volcano #Lewotolo on the island of #Lembata Indonesia 🇮🇩 Today Sunday, November 29 at 9:45 a.m.

The ash column reached more than 17km in height and ash fall (lapilli) was recorded

Credits 🎥 Teguh Dwi Hartono https://t.co/giwSJsFYB7

— drogoberor (@drogoberor) November 29, 2020