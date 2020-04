(ВИДЕО) Девеесетгодишници добија аплауз бидејќи ја победија короната

Британски ветеран од Втората светска војна, кој има 99 години, го победи корона вирусот и вчера излезе од болницата со аплауз.Тој се заблагодари на прсоналот порачувајќи дека грижата за него не можела да биде подобра.

Од болница денес излезе и 93-годишна Турчинка која исто така ја победи болеста. И неа ја испрати медицинскиот персонал охрабрен од вакви „борци“.

99-year-old British veteran of World War Two receives warm applause from hospital staff after he successfully fought off a coronavirus infection pic.twitter.com/FtfyusFKYL

— Reuters (@Reuters) April 10, 2020