(Видео) 11-годишно девојче известува од Газа

Сумаја Вушах има 11 години е една од најмладите нови новинари во Газа кои известуваат за Палестинците.

Девојчето во интервју за Ал Џезира изјави дека не се плаши да известува од завојуваниот Појас Газа, каде од 7 октомври во израелските напади се убиени повеќе од 100 новинари.

Meet Gaza’s 11-year-old war reporter Sumayya Wushah, who says she was inspired by Shireen Abu Akleh to tell Palestine’s stories. pic.twitter.com/a7vB99nkqa

— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 27, 2024