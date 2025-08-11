Вештачката интелигенција годинава создаде десетици нови милијардери

Стартапите во областа на вештачката интелигенција создадоа десетици нови милијардери оваа година, пишува Си-Ен-Би-Си (CNBC) и наведува дека вештачката интелигенција брзо станува најголем генератор на создавање богатство во поновата историја.

Спекулативните рунди за собирање средства оваа година за Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere и други стартапи создадоа огромни нови богатства и ги доведоа проценките до рекордни максимуми.

Во моментов има 498 „еднорози“ на вештачка интелигенција, или приватни компании за вештачка интелигенција со проценка од 1 милијарда долари или повеќе и вкупна вредност од 2,7 билиони долари, според CB Insights. Повеќе од 1.300 стартапи за вештачка интелигенција имаат проценка од повеќе од 100 милиони долари, а околу стотина од нив се основани во последните две години.

Во комбинација со растечките цени на акциите на Nvidia, Meta, Microsoft и други јавно тргувани компании поврзани со вештачка интелигенција, заедно со инфраструктурните компании кои градат центри за податоци и компјутерски капацитет и големи исплати на инженерите за вештачка интелигенција, вештачката интелигенција создава лично богатство во обем што ги прави претходните технолошки бранови да изгледаат како загревање.

„Ако ги погледнеме податоците што датираат од пред повеќе од 100 години, никогаш не сме виделе создавање богатство од ваков обем и брзина“, рече Ендру МекАфи, главен истражувач на МИТ.

Во март, Блумберг процени дека четирите најголеми приватни компании за вештачка интелигенција создале најмалку 15 милијардери со вкупна нето вредност од 38 милијарди долари. Во меѓувреме, овој статус го обезбедија повеќе од десет „еднорози“.

Мира Мурати, која го напушти OpenAI минатиот септември, ја лансираше Thinking Machines Lab во февруари. До јули, таа собра две милијарди долари во најголемата рунда на семе во историјата, што, според извештаите, ѝ даде на компанијата проценка од 12 милијарди долари.

Anthropic AI е во преговори да собере 5 милијарди долари со проценка од 170 милијарди долари, речиси трипати поголема од нејзината проценка во март. Според извори запознаени со компанијата, извршниот директор Дарио Амодеи и шест други основачи сега веројатно се мултимилијардери.

„Anysphere“ беше проценета на 9,9 милијарди долари во рундата за собирање средства во јуни, а само неколку недели подоцна, наводно, му беше понудена проценка помеѓу 18 и 20 милијарди долари, што веројатно ќе го направи 25-годишниот основач и извршен директор Мајкл Труел милијардер.

Поголемиот дел од создавањето богатство во секторот за вештачка интелигенција се одвива во приватни компании, што им отежнува на акционерите и основачите да заработат од удели.

За разлика од бумот на дот-ком кон крајот на 1990-тите, наведува Си-Ен-Би-Си, кога голем број компании станаа јавни, денешните стартапи за вештачка интелигенција можат да останат приватни подолго време благодарение на постојаните инвестиции од фондови за ризичен капитал, државни инвестициски фондови, семејни канцеларии и други инвеститори во технологијата.