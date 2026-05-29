Венс: Се уште е неизвесна согласноста на Трамп за договор со Иран

Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс синоќа навести дека одобрувањето на претседателот Доналд Трамп на можен договор со Иран е далеку од сигурно, во екот на медиумските извештаи дека американските и иранските преговарачи постигнале прелиминарен договор за рамката за завршување на војната, пренесе ДПА.

Венс пред новинарите во здружената база „Ендрјус“ изјави дека преговарачите „постигнале голем напредок“, но некои точки, вклучително и можните ограничувања на иранската нуклеарна програма, сè уште се дискутираат.

„Разговараме со нив. Мислиме дека тие преговараат, барем досега, со добра намера и дека постигнуваме одреден напредок“, рече Венс, додавајќи дека не е сигурно дека Трамп ќе потпише потенцијален договор, јави германската агенција.

„Мислам дека е тешко да се каже точно кога или дали претседателот ќе го потпише Меморандумот за разбирање“, рече Венс. „Се надеваме дека ќе продолжиме да напредуваме и дека претседателот ќе биде во позиција да може да го поддржи договорот, но, очигледно, тоа е доцна“, додаде тој, користејќи го акронимот „ќе се утврди“.

Претходно вчера, „Аксиос“ објави дека американските и иранските преговарачи постигнале рамковен договор со кој ќе се продолжи прекинот на огнот и ќе се започнат преговори за нуклеарната програма на Иран. За ова е наводно издвоен период од 60 дена, пренесе ДПА.

Кога беа прашани за темата американски извори ја потврдија содржината на извештајот.

„Аксиос“ наведе дека условите на договорот во голема мера се финализирани до вторникот, но двете страни сè уште треба да обезбедат одобрение од нивното политичко раководство.

Меѓутоа, агенцијата Тасним, блиска до иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда (ИРГК), подоцна објави дека не е финализиран или потврден никаков прелиминарен договор, повикувајќи се на извор близок до преговарачкиот тим, потсетува ДПА.