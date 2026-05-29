Венс: Се уште е неизвесна согласноста на Трамп за договор со Иран

29/05/2026 08:24

Американскиот потпретседател Џ.Д. Венс синоќа навести дека одобрувањето на претседателот Доналд Трамп на можен договор со Иран е далеку од сигурно, во екот на медиумските извештаи дека американските и иранските преговарачи постигнале прелиминарен договор за рамката за завршување на војната, пренесе ДПА.

Венс пред новинарите во здружената база „Ендрјус“ изјави дека преговарачите „постигнале голем напредок“, но некои точки, вклучително и можните ограничувања на иранската нуклеарна програма, сè уште се дискутираат.

„Разговараме со нив. Мислиме дека тие преговараат, барем досега, со добра намера и дека постигнуваме одреден напредок“, рече Венс, додавајќи дека не е сигурно дека Трамп ќе потпише потенцијален договор, јави германската агенција.

„Мислам дека е тешко да се каже точно кога или дали претседателот ќе го потпише Меморандумот за разбирање“, рече Венс. „Се надеваме дека ќе продолжиме да напредуваме и дека претседателот ќе биде во позиција да може да го поддржи договорот, но, очигледно, тоа е доцна“, додаде тој, користејќи го акронимот „ќе се утврди“.

Претходно вчера, „Аксиос“ објави дека американските и иранските преговарачи постигнале рамковен договор со кој ќе се продолжи прекинот на огнот и ќе се започнат преговори за нуклеарната програма на Иран. За ова е наводно издвоен период од 60 дена, пренесе ДПА.

Кога беа прашани за темата американски извори ја потврдија содржината на извештајот.

„Аксиос“ наведе дека условите на договорот во голема мера се финализирани до вторникот, но двете страни сè уште треба да обезбедат одобрение од нивното политичко раководство.

Меѓутоа, агенцијата Тасним, блиска до иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда (ИРГК), подоцна објави дека не е финализиран или потврден никаков прелиминарен договор, повикувајќи се на извор близок до преговарачкиот тим, потсетува ДПА.

Поврзани содржини

Децата на Путин и Кабаева ги чуваат 20 гувернантки од Европа и покрај „војната“ со Западот
САД ќе означат две бразилски нарко-банди како странски терористички организации
Руски дрон удри во зграда во Романија
Конфликтот во источно ДР Конго е најголема пречка за запирање на еболата, вели шефот на СЗО
Ракета на „Блу Ориџин“ експлодираше за време на тестирање на моторот во Кејп Канаверал на Флорида
Жена и дете (14) повредени во ударот на дрон во Романија, се огласи НАТО
Трамп ги троши резервите на нафта побрзо од Бајден. Залихите се приближуваат до 40-годишните најниски нивоа
Советот на ЕУ одобри исплата на 2,8 милијарди евра помош за Украина

Најчитани