Венецуела е светски шампион во бејзбол, го шокира Дрим тимот на САД

Венецуела победи со 3-2 против репрезентацијата на САД во финалето на светското првенство во бејзбол, два и пол месеци по нападите на САД врз таа земја и киднапирањето на претседателот Николас Мадуро.

Тимот на САД беше фаворит за освојување на Светскиот бејзбол класик, но нивниот ѕвезден состав беше неефикасен во поголемиот дел од натпреварот. Откако ја победија Доминиканската Република со 2-1 во контроверзното полуфинале, САД успеаја да освојат само два поена и во финалето. Имаа само три шута во поразот.

Натпреварот беше изедначен 2-2 пред деветтиот ининг, пред Венецуела повторно да го преземе водството. Луис Араес стигна до базата со четири фаул топки за да го започне инингот, а потоа Хавиер Саноја го украде второто место откако влезе како pinch runner. Еугенио Суарез го постигна победничкиот поен со дабл кон левиот центар, а Даниел Паленсија ги повлече сите ударачи во долниот дел од деветтиот ининг за да ја обезбеди титулата.

Победата донесе десетици илјади жители на Каракас на улиците на главниот град. Навивање одекнуваше низ улиците, каде што беа поставени големи екрани за да се следи преносот од американскиот град Мајами.

„Шампионската титула дојде во вистинско време за нашата земја“, рече 52-годишната Мари Чапарос, која танцуваше од радост на Плаза де Венецуела.

„Победата ги обедини луѓето и ни даде самодоверба во услови на непријатна политичка и економска ситуација“, додаде таа.

Венецуела, каде што бејзболот е најпопуларниот спорт, ја освои својата прва титула на Светскиот бејзбол класик. Во 2023 година, беше елиминирана од САД во четвртфиналето.

Илјадници еуфорични луѓе ги свиреа своите сирени на мотоцикли и во автомобили, кружејќи по улиците на Каракас, каде што беа изложени постери на Николас Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес со пораката: „Ги сакаме назад“.

Финалното бејзбол беше првата спортска средба меѓу Венецуела и САД откако американската војска насилно ги отстрани Мадуро и неговата сопруга од земјата на 3 јануари и ги затвори.

„Вива Венецуела!“ извика возач на мотоцикл, кревајќи стисна тупаница во воздух. Возачите носеа национални знамиња, а градските санитарни работници танцуваа на задниот дел од камионите, држејќи се за нив со рацете.

„Ова е огромна победа над Соединетите Американски Држави. И спортска и политичка. Само погледнете колку се среќни луѓето“, рече 62-годишниот Едуард Пино додека ја гледаше поворката, која правеше оглушувачки шум со своите труби.

Рамзес Гутиерез, 31-годишен стоматолог, носеше голема жолто-сино-црвена тробојка на јужноамериканската земја со пријател.

„Среќни сме и горди на овој успех“, рече Гутиерез. На прашањето дали победата има политичка тежина, тој рече дека слави „спортски успех“. Неговиот пријател, исто така, рече дека тоа е чисто спортска победа.

Една баба го мавташе националното знаме додека нејзините мали внуци скокаа од радост.

„Јас го гледам ова како чисто спортски успех“, рече таа.

Чапарос, носејќи капа со зборовите „Венецуела“ на неа, рече дека ова е победа за сите Венецуелци.

„За некои, тоа е политичка одмазда поради Мадуро, а за други, тоа е спортска одмазда поради поразот во 2023 година. Значи, секој овде има своја причина да слави“, рече таа.