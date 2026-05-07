Венециското биенале „не е суд“, вели претседателот за повторното учество на Русија

Рим – Меѓународната уметничка изложба на Венециското биенале е простор за дијалог за подготовка на мир, а не суд, изјави во среда раководителот на фондацијата во страствен говор за да ја одбрани својата одлука да ѝ дозволи на Русија да се врати на настанот.

На Москва ѝ е дозволено повторно да го отвори својот павилјон во градините каде што се одржува изложбата во лагунскиот град за прв пат по инвазијата на Украина во 2022 година, предизвикувајќи критики од италијанската влада и Европската унија.

Сепак, претседателот на Биеналето, Пјетранџело Бутафуоко, остана цврст во својот став, и покрај бурата што беснее откако потегот стана јавен на почетокот на март.

„Целиот овој свет роден од Француската револуција, просветителството и секуларизмот се претвори во својата спротивност: лабораторија на нетолеранција и барања за цензура, затворање и исклучување“, изјави тој на прес-конференција.

„Биеналето не е суд; тоа е градина на мирот. Не можеме да го затвориме, не можеме да бојкотираме како автоматски одговор. Мора да дискутираме. Можеби не се согласуваме, и тоа го правиме енергично“, рече тој.

Притисок на ЕУ

Брисел се закани дека ќе повлече 2 милиони евра (2,36 милиони долари) финансирање како одговор на одлуката, додека италијанската влада распореди инспектори во Венеција за да го испитаат ова прашање. Претставник на Биеналето изјави дека Русија не била поканета, но има право да учествува бидејќи е сопственик на павилјонот.

Поради санкциите на ЕУ, на Москва ќе ѝ биде дозволено да го отвори својот простор само во текот на четири дена од претпремиерите за печатот. Во текот на шестмесечната изложба, посетителите ќе мора да останат надвор и да гледаат видеа проектирани на нејзините надворешни ѕидови.

Претходно во среда, феминистичката протестна група Пуси Рајот организираше демонстрации пред руската зграда во боја на жалфија, користејќи розови димни ракети и боите на украинското знаме.

Во коментар на Фејсбук, рускиот амбасадор во Италија, Алексеј Парамонов – кој беше во Венеција за инаугурацијата на павилјонот – ја критикуваше ЕУ за она што го нарече нејзина „неразумна опсесија да ја погоди руската култура и уметност“.

„Нашето присуство на Биеналето едноставно сведочи за подготвеноста на Русија … да продолжи да разговара со Италија … преку јазикот на културата и уметноста“, рече тој. (Ројтерс)