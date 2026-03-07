Вашингтон го вооружува Израел: 12.000 бомби за војна со Иран

Вашингтон – Американскиот Стејт департмент одобри испорака на 12.000 воздушни бомби за Израел во вкупна вредност од 151,8 милиони долари, во време кога конфликтот на Блискиот Исток драматично се шири по заедничката воена операција на САД и Израел против Иран.

Како што објави американскиот Стејт департмент, израелската влада побарала купување на 12.000 воздушни бомби BLU-110A/B со тежина од 454 килограми. Покрај самите бомби, договорот вклучува и пакет услуги за поддршка, вклучувајќи инженерска поддршка, логистика и техничка помош од САД.

Заедничката американско-израелска операција против Исламската Република започна на 28 февруари, а за време на нападот беа погодени голем број ирански градови, вклучувајќи го и главниот град Техеран.

Еден од нападите ја погоди и резиденцијата на врховниот лидер на Иран, ајатолахот Али Хамнеи, кој беше убиен во нападот, дополнително зголемувајќи ги тензиите во регионот и предизвикувајќи бран одмазда од Техеран.

Како одговор на нападите, Иран започна серија ракетни и беспилотни напади врз израелски цели, како и врз американските воздухопловни бази низ целиот Блиски Исток.

Последиците од ескалацијата се чувствуваат и надвор од непосредната воена зона. Поради откажувањето на бројни летови во регионот, десетици илјади странски државјани се заглавени во Обединетите Арапски Емирати и други земји од Блискиот Исток.

Во исто време, загриженоста расте во Европа. Генералниот секретар на НАТО претходно предупреди дека случувањата на Блискиот Исток би можеле да претставуваат сериозен безбедносен предизвик за европскиот континент, особено ако конфликтот се прошири понатаму.

Снабдувањето со дополнителна муниција за Израел, и покрај зголемените регионални тензии, укажува дека Вашингтон останува цврсто посветен на воена поддршка за својот сојузник, додека исходот од најновиот конфликт на Блискиот Исток е сè уште нејасен.