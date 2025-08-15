Ванковска за отсуството на Сиљановска околу Рамковниот договор: Ја бутна главата во песок или во вода?
Професорката Билјана Ванковска излезе со критика до претседателката Гордана Силјановска Давкова, бидејќи не се огласи по повод 24 годишнината од потпишувањето на Рамковниот договор.
-Да бидеш во Охрид, токму на “местото на злосторството”, да си претседателка и да си тераш 12 август со деца , а да го прескокнеш/премолчиш 13-ти, во најмала рака е чудно. Или кукавички – особено кога како професорка си пишувала и предавала за Охридскиот договор?!
Бутната глава в песок или во вода? Или можеби во облаци… Како и да е, сѐ е според онаа на Али Ахмети: како и досега!
Сепак, и наредната година, таа ќе биде во вилата , за прославата по повод 25-та годишнина од етно-политичкиот калабалак во кој живееме. Па, ќе почекаме да смисли некоја поетска порака…“, напиша таа.