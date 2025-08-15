Ванковска за отсуството на Сиљановска околу Рамковниот договор: Ја бутна главата во песок или во вода?

Фото: Б. Грданоски

Професорката Билјана Ванковска излезе со критика до претседателката Гордана Силјановска Давкова, бидејќи не се огласи по повод 24 годишнината од потпишувањето на Рамковниот договор.

-Да бидеш во Охрид, токму на “местото на злосторството”, да си претседателка и да си тераш 12 август со деца , а да го прескокнеш/премолчиш 13-ти, во најмала рака е чудно. Или кукавички – особено кога како професорка си пишувала и предавала за Охридскиот договор?!
Бутната глава в песок или во вода? Или можеби во облаци… Како и да е, сѐ е според онаа на Али Ахмети: како и досега!

Сепак, и наредната година, таа ќе биде во вилата , за прославата по повод 25-та годишнина од етно-политичкиот калабалак во кој живееме. Па, ќе почекаме да смисли некоја поетска порака…“, напиша таа.

