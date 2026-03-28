Утре во Скопје посебен режим на сообраќај поради атлетска трка

28/03/2026 18:59
Фото: Б. Грданоски

Во Скопје утре од 10 часот ќе има посебен режим на сообраќај поради атлетска трка.

-Утре со почеток во 10:00 часот, во Скопје, ќе се одржи атлетска трка на 10 км со траса на движење од Средно Водно по регионалниот пат (Р2138) до паркингот на манастирот Св.Пантелејмон и обратно – соопшти МВР.

Министерството за внатрешни работи посочува дека Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќај, при што сообраќајот ќе се пренасочува по околните сообраќајници.

МВР апелира до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците каде што ќе се одвива настанот. 

Поврзани содржини

Родителите од Кочани незадоволни од отстранувањето на обвинителката Трајчева и бараат да биде вратена на случајот „Пулс“
Жители на Ново Лисиче бараат одлагање на зонското во Реонски – хаосот ќе се префрли!
Сојуз на медицинските сестри: Ќе се надмине ли проблемот со хроничниот недостиг на овој кадар?
Алиу: Прекумерната тежина е сериозна хронична болест поврзана со над 200 коморбидитети
Аеродромци ќе имаат бесплатно паркирање само во зоната во која живеат – во другите ќе плаќаат
Ноќеска се менува времето – еден час помалку за спиење
Локални врнежи од дожд, снег на планините и пад на температурите
Трајановски: Инаетот на ВМРО-ДПМНЕ чини 1.650.000 евра за БРТ!

Најчитани