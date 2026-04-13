Успешен почеток на туристичката сезона во Дојран за Велигден

13/04/2026 19:40
Дојран за Велигден (Фото: Б. Грданоски)

Со полни сместувачки капацитети и задоволни посетители помина четиридневниот продолжен викенд во Дојран, кој домашни, но и странски туристи го посетија токму за Велигден. Угостителите и хотелиерите, но и издавачите на приватно сместување велат дека се задоволни од посетеноста и доколку временските услови се поволни очекуваат побројни посети на Дојран и во наредните викенди.

– За изминатите четири дена имавме околу 80 до 90 проценти исполнетост на хотелиерското сместување, а стандардно полни сме и во ресторантскиот дел, велат во изјава за МИА од еден од хотелите во Стар Дојран.

Фото: Б. Грданоски

Викендов низ преполните паркинзи во централното подрачје на Дојран можеа да се забележат посетители од повеќе градови меѓу кои најчести беа од Струмица, Радовиш, Валандово, Штип, како и сопствениците на викендици од главниот град, а имаше туристи и од соседна Грција и Бугарија.

Убавото време посетителите го искористија за спортска рекреација по патеката покрај Дојранското Езеро, на шеталиштето во центарот на градот, како и за прошетка во градскиот парк.

Фото: Б. Грданоски

Во угостителските објекти се бараше место повеќе за да се проба вкусната дојранска храна, посебно специјалитетите од риба по кои Дојран е најпознат.

