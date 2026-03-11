Уште еден брод е погоден во Ормутскиот теснец. Екипажот е евакуиран

11/03/2026 08:34

Уште  еден брод беше погоден денес од непозната ракета во стратешкиот Ормутски теснец, по што избувна пожар на бродот, а екипажот беше принуден да се евакуира. Бродот побара помош, а екипажот е евакуиран, објавија Поморските трговски операции на Обединетото Кралство, пишува Гардијан.

Порано во среда, истата агенција објави уште еден напад што се случил 25 наутички милји северозападно од емиратот Рас Ал Хаима. Капетанот на контејнерскиот брод потврди дека бродот бил оштетен од сомнителна, но непозната ракета. Обемот на штетата не беше познат, но беше потврдено дека сите членови на екипажот се безбедни.

Ормутскиот теснец е едно од најважните стратешки тесни грла во светот, низ кое дневно минуваат околу сто бродови под нормални околности. Како одговор на нападите на САД и Израел, Иран ефикасно го затвори теснецот, напаѓајќи најмалку десет бродови кои се обидоа да поминат низ него на почетокот на кризата.

