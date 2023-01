Украинскиот министер за внатрешни работи загина во хеликоптерска несреќа (видео)

Најмалку 18 лица загинаа во хеликоптерска несреќа во градот Бровари, Киевската област, меѓу кои и министерот за внатрешни работи Денис Монастирски. Уште 29 лица се повредени, изјави шефот на регионалната администрација Алексеј Кулеба. Меѓу загинатите има три деца, а 15 други се повредени. Во хеликоптерот имало девет лица и сите се мртви, соопшти полицијата. Меѓу другите загинати и повредени има вработени и деца од градинката каде се урна хеликоптерот, но и локални жители кои ги носеле децата во градинката.

Хеликоптер на државната служба за вонредни состојби на Украина се урна на 18 јануари околу 08,10 часот, изјави шефот на Бровари, Игор Сапошко. Се претпоставува дека за време на магла хеликоптер „АС 332 Супер Пума“ паднал меѓу градинка и станбена зграда, по што настанал пожар. „Просториите на градинката и една од блиските куќи беа уништени од силна експлозија“, рече началникот на градот. Децата и вработените се евакуирани од градинката.

