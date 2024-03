Украински снајперист собори крстосувачка ракета со митралез (Видео)

Руските напади врз Киев не стивнуваат цели два дена, а среде најжестоките ракетни истрели, на социјалните мрежи се појави видео од украинските копнени сили како пукаат кон руски ракети.

На еден од нив му успеа речиси невозможното – собори крстаречка ракета на ноќното небо. Тој, наводно, го направил тоа со митралез „Браунинг М2“ и брзо стана национален херој, за што сведочат серијата објави на Икс.

„Синоќа, украинските војници со митралез соборија руска крстосувачка ракета. Се наежувам кога ги слушам како навиваат на крајот од видеото. За време на ракетниот напад врз Киев, мобилната група на копнените сили ја уништи непријателската крстосувачка ракета со оган од митралез ‘Браунинг М2’. Вистински херои“, стои во една од објавата на X (поранешен Твитер).

❗️ Moment of the morning shooting down of a Russian Kh-101 missile near Kyiv with Browning M2 machine gun – AFU pic.twitter.com/5Cwnh8iKHL

