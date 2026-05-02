Украинска војска: Околу 50 обиди за руски офанзиви од почетокот на денот

02/05/2026 20:51

Генералштабот на украинската војска попладнево соопшти дека регистрирал 51 обид за руски напредок од почетокот на денот.

Борбите повторно биле најинтензивни во Доњецката област. Украинците пријавија 18 руски офанзиви во областа на Покровск и девет други во правец на Костјантинивка, неколку километри североисточно, наведе украинската војска на социјалните мрежи.

Украинската војска исто така пријави неколку обиди за руски напредок на истокот на земјата, во правец на Лиман, Краматорск и Славјанск.

Имало неколку напади на два фронта – северно од Суми и североисточно од Харков.

Во Дњепропетровската област, Генералштабот на украинската војска тврди дека руската војска двапати се обидела да напредува кон Александровка.

На југот на земјата, Украинците исто така известуваат дека забележале околу десет руски офанзиви во регионот на Хуљајпоље и една кон Орихив, нешто позападно, се наведува во соопштението. 

Поврзани содржини

Воздушниот сообраќај над Емиратите повторно нормализиран, укинати мерките на претпазливост
Јеменските власти соопштија дека неидентификувани напаѓачи киднапирале танкер за нафта
Норвешкиот министер за одбрана до Русија: Немате шанси, готово е
Зеленски: Невообичаена активност на границата со Белорусија
Јужнокорејскиот министер за надворешни работи разговараше со иранскиот колега за Ормуз
Каде сè се стационирани американски војници во Европа?
Германски министер за повлекувањето на американските трупи: „Беше очекувано“
Америка ги предупредува бродовите: Плаќањето на Иран за поминување низ Ормускиот Теснец води до воведување санкции

Најчитани