Украина за прв пат окупираше руска позиција, без војници, со помош на роботи и беспилотни летала

Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека за прв пат во војната, украинската армија ја окупирала руската позиција користејќи само беспилотни системи – копнени роботи и беспилотни летала

„За прв пат во историјата на оваа војна, непријателската позиција е освоена исклучиво од беспилотни платформи – копнени системи и беспилотни летала“, рече Зеленски во понеделник. Тој додаде дека руските војници се предале, а операцијата е спроведена без пешадија и без загуби на украинска страна.

Во последните месеци, украинската армија интензивно ја зголемува употребата на копнени роботски системи, кои се контролирани од оператори од далечина, од безбедни зони, пишува Политико.

Ваквите системи се користат за разни задачи на бојното поле – од напад на непријателски позиции до извлекување на ранети војници од најопасните области, таканаречената зона на смртта, каде што класичните евакуациски тимови би биле изложени на голем ризик, особено од напади со беспилотни летала.

Еден таков систем, роботот Droid TW-7.62, опремен со елементи на вештачка интелигенција за автономно откривање, следење и ангажирање на цели, зароби тројца руски војници во јануари, според украинскиот производител DevDroid.

Според Зеленски, во првите три месеци од 2026 година, копнените роботски системи извршиле повеќе од 22.000 мисии на бојното поле. „Со други зборови, животите биле спасени повеќе од 22.000 пати затоа што роботот влегол во најопасните области наместо војници. Ова е висока технологија што ја штити најголемата вредност – човечкиот живот“, рече тој.