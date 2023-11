Украина погоди два брода на Црноморската флота со дронови

Како резултат на ноќна операција на Крим, украинската војска нападна два мали десантни брода на руската Црноморска флота. Според Главната разузнавачка управа (ГУР) на Министерството за одбрана на Украина, нападот бил извршен врз пловилата од проектот 11770 „Серна“.

На бродовите за истоварување беше екипажот, како и оклопни возила, вклучително и оклопни транспортери БТР-82. Покрај тоа, бродовите беа опремени со противвоздушни ракетни системи Тор-М2.

Малите десантни бродови од класата „Серна“ имаат голема брзина до 30 јазли, можат да пренесат до 45 тони товар, вклучувајќи тенк или две пешадиски борбени возила, како и до 92 вооружени падобранци. Овие бродови беа користени од руската флота за истоварување на маринци и евакуација за време на воените операции.

Киев укажува на недостатокот на руски системи за воздушна одбрана сместени на бродови по претходните напади од Украина. Сега маневрирачките чамци станаа главно средство за покривање на бродовите на руската Црноморска флота.

