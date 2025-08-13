Украина добива заем од 500 милиони евра од ЕБРД за итни набавки на гас

Европската банка за обнова и развој (ЕБРД) ќе ѝ додели заем од 500 милиони евра на украинската државна гасна компанија Нафтогас (NAK) за финансирање итни набавки на гас, со цел зајакнување на енергетската безбедност на земјата, која оваа година е сериозно нарушена од повторените насочени руски напади. Ова е најголемиот единечен заем што Банката го одобрила во Украина.

Заемот со револвинг структура е поддржан со гаранција од Европската Унија, која покрива 90 проценти од износот, во рамките на Инвестициската рамка за Украина – механизам насочен кон обезбедување средства за закрепнување и долгорочен развој на земјата.

Новата финансиска поддршка следи по големите руски напади врз постројките за производство и преработка на гас на Нафтогаз во првата половина од 2025 година, при што се предизвикани значителни загуби во производството и зголемена потреба од увоз на гас додека компанијата ги обновува оштетените капацитети.

Ова е четвртиот пакет финансирање што ЕБРД го обезбедува за Нафтогас од почетокот на целосната руска инвазија врз Украина во 2022 година. Со него, вкупната поддршка на Банката за компанијата достигнува 1,6 милијарди евра – од кои 1,27 милијарди евра во заеми и 330 милиони евра во грантови обезбедени од Норвешка преку ЕБРД.

Трансакцијата, исто така, ќе ги поддржи реформските цели од претходната соработка со ЕБРД, при што Нафтогас работи на интеграција на украинскиот гасен пазар со пазарот на ЕУ. Компанијата ќе набавува природен гас на конкурентен начин од 30 претходно квалификувани добавувачи, според стандарди на Европската федерација на трговци со енергија.

ЕБРД е најголемиот институционален инвеститор во Украина и од почетокот на војната има пласирано повеќе од осум милијарди евра во земјата, се наведува во денешното соопштение од оваа институција. Петте приоритети на Банката во Украина се енергетска безбедност, витална инфраструктура, безбедност на храната, трговија и приватен сектор.

Инвестициската рамка за Украина е дел од механизмот „Фонд за Украина“ на ЕУ во вредност од 50 милијарди евра, наменет за привлекување јавни и приватни инвестиции за закрепнување и реконструкција. Рамката располага со финансиски инструменти во износ од 9,3 милијарди евра – 7,8 милијарди во гаранции за заеми и 1,5 милијарди во комбинирано финансирање – со цел да се мобилизираат 40 милијарди евра за обнова, реконструкција и модернизација на Украина.