УЈП: Поднесување ДДВ-04 пријави и плаќање даночен долг до 25 август 2025

19/08/2025 16:20
Фото: Б. Грданоски

Управата за јавни приходи (УЈП) апелира сите даночни обврзници на време да ги поднесат ДДВ-04 пријавите и да го платат даночниот долг за изминатиот даночен период. Крајниот рок за поднесување на пријавите и плаќање на данокот е 25 август 2025 година.

До денеска, како што наведуваат, само 11 отсто од вкупниот број даночни обврзници ја имаат исполнето оваа законска обврска.

УЈП апелира до сите обврзници да ги достават потребните документи до своите сметководители без одлагање со цел да се избегнат последични казни и дополнителни финансиски трошоци.

– Навременото поднесување на ДДВ-04 пријавата и плаќање на даночниот долг е клучно за: усогласување со даночните прописи, одржување на финансиската стабилност на деловните субјекти и поттикнување на стабилен и развиен економски систем, се вели во соопштението.

Даночните обврзници кои имаат потреба од дополнителни информации или поддршка можат да се обратат на: [email protected]на фиксната линија 0800 33 000 и од мобилен телефон: 02 3253 200.

Поврзани содржини

Претставници од Министерството за финансии на САД во посета на Стопанската комора
Целосно ќе се реконструира и ќе се електрифицира пругата Скопје – Кичево
Царинска управа: Запленети 78 килограми тутун за наргиле, поднесена кривична пријава
ЕОС Матрикс Македонија со силен раст на приходите – Групацијата ги објави финансиските резултати
Индија речиси престана да увезува руска нафта по царините на Трамп и санкциите на ЕУ
Министерството за економија дава до 750.000 денари за вработување во мали и средни претпријатија
Што би се случило ако Америка почне да ги лажира своите економски податоци? Еве што се случи кога други земји го направија тоа
Ново Нордиск ги намалува цените на Оземпик

Најчитани