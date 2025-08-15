УХМР: Од понеделник на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи

15/08/2025 15:52
Фото: Б. Грданоски

Променливо облачно време со сончеви периоди ќе преовладува во наредните денови.

Како што информира Управата за хидрометеоролошки работи, во недела попладне ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи.

-Во првите два дена од новата седмица на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и услови за локално невреме со засилен ветер и изолирана појава на град, соопшти УХМР.

Променливо облачно со сончеви периоди ќе биде и утре (сабота). Попладне ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Минималната температура утре ќе биде во интервал од 10 до 19, а максималната ќе достигне од 29 до 36 степени.

Во Скопје ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура ќе се спушти до 18, а максималната ќе достигне до 36 степени, информра УХМР. 

